Украина

Форвард вернулся в черниговский клуб.

Нападающий Максим Дегтярев перешел в Десну на постоянной основе, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Форвард поставил подпись под двухлетним контрактом с "северянами".

Дегтярев уже выступал в составе Десны в первой половине прошлого сезона на правах аренды из Олимпика. В футболке черниговского клуба 27-летний игрок провел 15 поединков, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Десна объявила о подписании полузащитника Шахтера Михаила Мудрика.