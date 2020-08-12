Украина

Киевляне хотят подписать Чолака.

Нападающий Риеки Антонио-Мирко Чолак попал в сферу интересов Динамо, сообщает портал Sportske Novosti.

Киевляне планируют укрепить линию нападения в летнее межсезонье и попытаются заполучить хорватского форварда. Стоимость 26-летнего игрока оценивается в сумму около 4-5 миллионов евро.

Чолак перешел в Риеку в январе 2018-го их Хоффенхайма. В минувшем сезоне нападающий провел 40 поединков в футболке "белых", забив 26 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Динамо также проявляет интерес к сыну Ривалдо, который выступает в румынском Вииторуле.