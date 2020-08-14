Сформирован окончательный календарь первого круга.
ФОТО: УПЛ
14 августа 2020, 14:56
Чемпионат стартует 22 августа (это базовая дата первого тура), а должен закончиться 15 мая. В турнире примут участие 14 клубов. В следующем сезоне УПЛ будет сыграна в 26 туров – команды проведут два круга, после чего не будут делиться на группы.
1-й тур
Шахтер — Колос
Олимпик — Динамо
Десна — Заря
Александрия — Мариуполь
Ингулец — Днепр-1
Ворскла — Рух
Львов — Минай
2-й тур
Рух — Шахтер
Десна — Динамо
Заря — Мариуполь
Колос — Львов
Минай — Александрия
Днепр-1 — Олимпик
Ворскла — Ингулец
3-й тур
Заря — Шахтер
Динамо — Львов
Ингулец — Десна
Рух — Колос
Александрия — Ворскла
Днепр-1 — Мариуполь
Олимпик — Минай
4-й тур
Шахтер — Олимпик
Минай — Динамо
Львов — Заря
Десна — Рух
Колос — Ингулец
Александрия — Днепр-1
Ворскла – Мариуполь
5-й тур
Десна — Шахтер
Динамо — Заря
Колос — Мариуполь
Олимпик — Александрия
Днепр-1 — Ворскла
Рух — Львов
Ингулец — Минай
6-й тур
Шахтер — Львов
Рух — Динамо
Заря — Колос
Днепр-1 — Десна
Александрия — Ингулец
Минай — Мариуполь
Олимпик — Ворскла
7-й тур
Ворскла — Шахтер
Динамо — Александрия
Заря — Рух
Десна — Олимпик
Колос — Минай
Львов — Днепр-1
Ингулец – Мариуполь
8-й тур
Шахтер — Мариуполь
Днепр-1 — Динамо
Ингулец — Заря
Александрия — Десна
Колос — Олимпик
Львов — Ворскла
Минай — Рух
9-й тур
Динамо — Шахтер
Заря — Ворскла
Десна — Минай
Днепр-1 — Колос
Александрия — Львов
Олимпик — Мариуполь
Рух — Ингулец
10-й тур
Шахтер — Александрия
Ингулец — Динамо
Олимпик — Заря
Десна — Львов
Ворскла — Колос
Минай — Днепр-1
Рух – Мариуполь
11-й тур
Днепр-1 – Шахтер
Динамо – Ворскла
Минай – Заря
Колос – Десна
Александрия — Рух
Львов – Мариуполь
Ингулец — Олимпик
12-й тур
Шахтер — Минай
Мариуполь – Динамо
Заря — Днепр-1
Десна – Ворскла
Колос – Александрия
Олимпик — Рух
Львов — Ингулец
13-й тур
Ингулец – Шахтер
Динамо – Колос
Александрия – Заря
Десна – Мариуполь
Рух — Днепр-1
Олимпик – Львов
Ворскла — Минай
При этом отмечается, что Минай, Рух и Ингулец еще должны быть приняты в состав участников Украинской Премьер-Лиги.
Также добавим, что календарь второго круга соревнований будет повторением календаря первого круга, при этом изменятся хозяева поля.