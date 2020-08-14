Чемпионат стартует 22 августа (это базовая дата первого тура), а должен закончиться 15 мая. В турнире примут участие 14 клубов. В следующем сезоне УПЛ будет сыграна в 26 туров – команды проведут два круга, после чего не будут делиться на группы.

1-й тур

Шахтер — Колос
Олимпик — Динамо
Десна — Заря
Александрия — Мариуполь
Ингулец — Днепр-1
Ворскла — Рух
Львов — Минай

2-й тур

Рух — Шахтер 
Десна — Динамо
Заря — Мариуполь
Колос — Львов
Минай — Александрия
Днепр-1 — Олимпик
Ворскла — Ингулец

3-й тур

Заря — Шахтер
Динамо — Львов
Ингулец — Десна
Рух — Колос
Александрия — Ворскла
Днепр-1 — Мариуполь
Олимпик — Минай

4-й тур

Шахтер — Олимпик
Минай — Динамо
Львов — Заря
Десна — Рух
Колос — Ингулец
Александрия — Днепр-1
Ворскла – Мариуполь

5-й тур

Десна — Шахтер
Динамо — Заря
Колос — Мариуполь
Олимпик — Александрия
Днепр-1 — Ворскла
Рух — Львов
Ингулец — Минай

6-й тур

Шахтер — Львов
Рух — Динамо
Заря — Колос
Днепр-1 — Десна
Александрия — Ингулец
Минай — Мариуполь
Олимпик — Ворскла 

7-й тур

Ворскла — Шахтер
Динамо — Александрия
Заря — Рух
Десна — Олимпик
Колос — Минай
Львов — Днепр-1
Ингулец – Мариуполь

8-й тур

Шахтер — Мариуполь
Днепр-1 — Динамо
Ингулец — Заря
Александрия — Десна
Колос — Олимпик
Львов — Ворскла
Минай — Рух

9-й тур

Динамо — Шахтер
Заря — Ворскла
Десна — Минай
Днепр-1 — Колос
Александрия — Львов
Олимпик — Мариуполь
Рух — Ингулец

10-й тур

Шахтер — Александрия
Ингулец — Динамо
Олимпик — Заря
Десна — Львов
Ворскла — Колос
Минай — Днепр-1
Рух – Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 – Шахтер
Динамо – Ворскла
Минай – Заря
Колос – Десна
Александрия — Рух
Львов – Мариуполь
Ингулец — Олимпик

12-й тур

Шахтер — Минай
Мариуполь – Динамо
Заря — Днепр-1
Десна – Ворскла
Колос – Александрия
Олимпик — Рух
Львов — Ингулец

13-й тур

Ингулец – Шахтер
Динамо – Колос
Александрия – Заря
Десна – Мариуполь
Рух — Днепр-1
Олимпик – Львов
Ворскла — Минай

При этом отмечается, что Минай, Рух и Ингулец еще должны быть приняты в состав участников Украинской Премьер-Лиги. 

Также добавим, что календарь второго круга соревнований будет повторением календаря первого круга, при этом изменятся хозяева поля.