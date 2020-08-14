Украина

Сформирован окончательный календарь первого круга.

Чемпионат стартует 22 августа (это базовая дата первого тура), а должен закончиться 15 мая. В турнире примут участие 14 клубов. В следующем сезоне УПЛ будет сыграна в 26 туров – команды проведут два круга, после чего не будут делиться на группы.

1-й тур

Шахтер — Колос

Олимпик — Динамо

Десна — Заря

Александрия — Мариуполь

Ингулец — Днепр-1

Ворскла — Рух

Львов — Минай

2-й тур

Рух — Шахтер

Десна — Динамо

Заря — Мариуполь

Колос — Львов

Минай — Александрия

Днепр-1 — Олимпик

Ворскла — Ингулец

3-й тур

Заря — Шахтер

Динамо — Львов

Ингулец — Десна

Рух — Колос

Александрия — Ворскла

Днепр-1 — Мариуполь

Олимпик — Минай

4-й тур

Шахтер — Олимпик

Минай — Динамо

Львов — Заря

Десна — Рух

Колос — Ингулец

Александрия — Днепр-1

Ворскла – Мариуполь

5-й тур

Десна — Шахтер

Динамо — Заря

Колос — Мариуполь

Олимпик — Александрия

Днепр-1 — Ворскла

Рух — Львов

Ингулец — Минай

6-й тур

Шахтер — Львов

Рух — Динамо

Заря — Колос

Днепр-1 — Десна

Александрия — Ингулец

Минай — Мариуполь

Олимпик — Ворскла

7-й тур

Ворскла — Шахтер

Динамо — Александрия

Заря — Рух

Десна — Олимпик

Колос — Минай

Львов — Днепр-1

Ингулец – Мариуполь

8-й тур

Шахтер — Мариуполь

Днепр-1 — Динамо

Ингулец — Заря

Александрия — Десна

Колос — Олимпик

Львов — Ворскла

Минай — Рух

9-й тур

Динамо — Шахтер

Заря — Ворскла

Десна — Минай

Днепр-1 — Колос

Александрия — Львов

Олимпик — Мариуполь

Рух — Ингулец

10-й тур

Шахтер — Александрия

Ингулец — Динамо

Олимпик — Заря

Десна — Львов

Ворскла — Колос

Минай — Днепр-1

Рух – Мариуполь

11-й тур

Днепр-1 – Шахтер

Динамо – Ворскла

Минай – Заря

Колос – Десна

Александрия — Рух

Львов – Мариуполь

Ингулец — Олимпик

12-й тур

Шахтер — Минай

Мариуполь – Динамо

Заря — Днепр-1

Десна – Ворскла

Колос – Александрия

Олимпик — Рух

Львов — Ингулец

13-й тур

Ингулец – Шахтер

Динамо – Колос

Александрия – Заря

Десна – Мариуполь

Рух — Днепр-1

Олимпик – Львов

Ворскла — Минай

При этом отмечается, что Минай, Рух и Ингулец еще должны быть приняты в состав участников Украинской Премьер-Лиги.

Также добавим, что календарь второго круга соревнований будет повторением календаря первого круга, при этом изменятся хозяева поля.