Украина

Рух стал последним участником будущего сезона УПЛ.

Накануне завершился сезон Первой лиги, по итогам которого Минай и Ингулец гарантировали себе повышение в классе. Вопросом оставалось, кто же присоединится к везунчикам.

Сегодня же, 14 августа, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о присвоении технической победе Руху, что вывело команду на второе место. Это событие гарантирует Руху участие в УПЛ.

Таким образом, теперь сформировался полный состав участников чемпионата Украины будущего сезона.

Это Шахтер, Динамо, Заря, Десна, Александрия, Колос, Днепр-1, Мариуполь, Олимпик, Ворскла, Львов, Минай, Рух, Ингулец.

Новый сезон пройдет по схеме в два круга.

Интересно, что все три новичка УПЛ являются дебютантами элитного дивизиона.