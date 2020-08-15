Украина

Киевляне победили в товарищеском матче со счетом 5:1.

В контрольном поединке в рамках подготовки к следующему сезону Динамо разгромило житомирское Полесьей со счетом 5:1.

Дублем в составе киевлян отличился Владислав Супряга, а еще по голу в свой актив записали Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Микель Дуэлунд. У представителя Первой лиги единственный гол забил Ярослав Галенко.

Динамо – Полесье 5:1

Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 – Галенко, 52.

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Караваев (Вивчаренко, 79), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик – Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), де Пена (Дуэлунд, 46), Цитаишвили (Булеца, 74) – Супряга (Соль, 65).