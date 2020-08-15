Украина

Полузащитник киевлян готов доказывать свою состоятельность в новом сезоне.

Георгий Цитаишвили рассказал о том, что команда делает на тренировках, а также о своих амбициях в Динамо.

"Наша задача сейчас — научиться хорошо выходить из прессинга и прессинговать. Поэтому мы занимались на узком поле, чтобы все находились “в куче”, не было больших зон и чтобы наши защитники привыкали.

Сейчас все очень сильно изменилось в тренировочном процессе. Внимание акцентируется на крайних нападающих, на группу атаки. Тогда как раньше в первую очередь акцент был на оборону. Сейчас совмещается и оборона, и атака — для нас это очень важно, потому что мы знаем, что делать впереди. Мы наигрываем определенные комбинации и все знают, куда бежать.

Моя цель — стать лидером Динамо. Для меня это родной клуб, он многое мне дал. Поэтому, прежде всего, хочу добиться здесь максимальных результатов не только для себя, но и для команды, чтобы вписать нас в историю. Шансы есть всегда, у каждого игрока и при любом тренере. Все зависит от тебя, от того, как ты работаешь и тренируешься", — приводит слова Цитаишвили официальный сайт киевлян.

Напомним, что первый официальный матч этого сезона Динамо сыграет против Олимпика.