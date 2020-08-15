В товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки Днепр-1 и Александрия сыграли в нулевую ничью.

Днепр-1 — Александрия» 0:0

Днепр-1: Сарнавский (Юрчук,46), Адамюк, Логинов, Сафронов (Кравченко,46), Дубинчак (Чичиков,81), Тейлор, Вакулко (Когут,46), Батагов, Цуриков, Хобленко, Довбик (Ярмолюк,59).

Александрия»: Панькив, Бабогло, Бухал (Гордиенко,34), Пашаев, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Мишенко, Шастал

2 тайм: Билык, Мельник, Стецков, Грицюк, Гордиенко (Протасов,69) Довгий, Задерака, Гречишкин, Безбородько, Ситало, новичок.

На 4 минуте Бухал (Александрия) не реализовал пенальти (вратарь).