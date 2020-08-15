Встреча команд завершилась со счетом 0:0.
Днепр-1 — Александрия, СК Днепр-1
15 августа 2020, 20:19
В товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки Днепр-1 и Александрия сыграли в нулевую ничью.
Днепр-1 — Александрия» 0:0
Днепр-1: Сарнавский (Юрчук,46), Адамюк, Логинов, Сафронов (Кравченко,46), Дубинчак (Чичиков,81), Тейлор, Вакулко (Когут,46), Батагов, Цуриков, Хобленко, Довбик (Ярмолюк,59).
Александрия»: Панькив, Бабогло, Бухал (Гордиенко,34), Пашаев, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Мишенко, Шастал
2 тайм: Билык, Мельник, Стецков, Грицюк, Гордиенко (Протасов,69) Довгий, Задерака, Гречишкин, Безбородько, Ситало, новичок.
На 4 минуте Бухал (Александрия) не реализовал пенальти (вратарь).