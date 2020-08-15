Вашему вниманию обзор товарищеской встречи между двумя командами.
Фото: ФК Динамо
15 августа 2020, 21:28
В субботу, 15 августа, Динамо провело третий и заключительный контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. "Бело-синие" без проблем справились с Полесьем.
Обзор матча:
Динамо – Полесье 5:1
Голы: Супряга, 12, 37, Буяльский, 24, Шапаренко, 45, Дуэлунд, 78 – Галенко, 52.
Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Караваев (Вивчаренко, 79), Сирота, Кендзера (Забарный, 65), Тымчик – Сидорчук, Буяльский (Леднев, 65), Шапаренко (Андриевский, 74), де Пена (Дуэлунд, 46), Цитаишвили (Булеца, 74) – Супряга (Соль, 65).