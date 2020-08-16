Украина

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес в преддверии полуфинала Лиги Европы признался, что более года назад мог продолжить карьеру в итальянской Серии А, однако какие конкретно команды хотели его подписать он уточнять не стал.

"Чуть больше года назад, когда у меня заканчивался контракт, мне несколько раз звонили из Серии А, но решиться на уход из Шахтера очень сложно. У нас действительно сильная инфраструктура, мы боремся за титул и каждый год выступаем в Лиге чемпионов", — приводит слова Мораеса Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2019/20 Жуниор Мораес провел в футболке "горняков" 40 поединков во всех турнирах, в которых он забил 25 голов и отдал 12 результативных передач.

Напомним, что полуфинальный матч Лиги Европы между Интером и Шахтером состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.