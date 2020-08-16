Украина

23-летний форвард высказался о подготовке к предстоящей кампании.

Днепр-1 и Александрия провели спарринг в рамках подготовки к следующему сезону, по итогам которого сильнейшего выявить не получилось (0:0). Нападающий Артем Довбик, ставший игроком днепровской команды этим летом, рассказал о текущей форме и задачах на кампанию-2020/21.

"Чувствую себя прекрасно. Провели два хороших матча против серьезных соперников. Так что готовимся, набираем форму, и считаю, что уже скоро будем в оптимальных кондициях готовы к сезону".

"Постепенно уже настраиваем комбинационный футбол, а с партнерами я чувствую себя отлично. Конечно, через матчи мы будем постепенно прибавлять, лучше друг друга понимать и взаимодействовать на поле. Думаю, что со временем все это будет лучше и лучше, так что смотрим только вперед".

"Нам поставили задачу на сезон попасть в еврокубки, что мы и постараемся сделать. А мои личные амбиции — это помогать команде, забивать голы, отдавать результативные передачи, в общем все, что требуется от форварда", — приводит слова Довбика официальный сайт Днепра-1.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов товарищеского матча Днепр-1 — Александрия вы можете на Football.ua.