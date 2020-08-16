Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов контрольного поединка украинских команд.

Команды украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к предстоящему сезону путем проведения товарищеских поединков.

Так, Днепр-1 сошелся в спарринге с Александрией, однако по итогам двух таймов финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Еще в начале встречи Бухал мог выводить александрийцев вперед, но новоиспеченный голкипер Днепра-1 Богдан Сарнавский парировал удал соперника с "точки".

Смотрите видео голов и обзор матча Днепр-1 — Александрия:

Днепр-1 — Александрия 0:0

Днепр-1: Сарнавский (Юрчук,46), Адамюк, Логинов, Сафронов (Кравченко,46), Дубинчак (Чичиков,81), Тейлор, Вакулко (Когут,46), Батагов, Цуриков, Хобленко, Довбик (Ярмолюк,59).

Александрия: Панькив, Бабогло, Бухал (Гордиенко,34), Пашаев, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Мишенко, Шастал

2 тайм: Билык, Мельник, Стецков, Грицюк, Гордиенко (Протасов,69) Довгий, Задерака, Гречишкин, Безбородько, Ситало, новичок.

На 4 минуте Бухал (Александрия) не реализовал пенальти (вратарь).