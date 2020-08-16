Украина

Киевский клуб проведет фотосессию в новой экипировке.

В понедельник, 17 августа, игроки Динамо будут сдавать уже традиционный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", помимо теста, состоится предсезонная фотосессия.

"В программах и других печатных изданиях, игроки снимутся для презентации новой формы от New Balance, которая состоится на этой же неделе. Футболисты будут позировать в новых комплектах домашней и выездной формы, а результат фотосессии можно будет увидеть совсем скоро", — гласит заявление на сайте Динамо.

Ранее стало известно расписание первого тура украинской Премьер-лиги.