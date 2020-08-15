Украинский футбол возвращается после небольшой паузы.
фото Шахтер
15 августа 2020, 07:30
Уже в ближайшую пятницу стартует розыгрыш сезона-2020/21 в чемпионате Украины. Первый игровой день подарит противостояние Олимпика и Динамо. Также должна состояться встреча Шахтера с Колосом, если "горняки" не пройдут в финал Лиги Европы.
Центральный поединок тура пройдет в субботу между Десной и Зарей.
21 августа — пятница
Олимпик — Динамо 17:00
Шахтер — Колос 19:00*
22 августа — суббота
Львов — Минай 14:00
Десна — Заря 17:00
Александрия — Мариуполь 19:30
23 августа — воскресенье
Ингулец — Днепр-1 14:00
Ворскла — Рух 17:00
* — в случае выхода Шахтера в финал Лиги Европы матч будет перенесен.
Напомним, что УПЛ объявила обновленнный календарь первого круга, назвав дебютных соперников новичков.