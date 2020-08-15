Украина

Украинский футбол возвращается после небольшой паузы.

Уже в ближайшую пятницу стартует розыгрыш сезона-2020/21 в чемпионате Украины. Первый игровой день подарит противостояние Олимпика и Динамо. Также должна состояться встреча Шахтера с Колосом, если "горняки" не пройдут в финал Лиги Европы.

Центральный поединок тура пройдет в субботу между Десной и Зарей.

21 августа — пятница

Олимпик — Динамо 17:00

Шахтер — Колос 19:00*

22 августа — суббота

Львов — Минай 14:00

Десна — Заря 17:00

Александрия — Мариуполь 19:30

23 августа — воскресенье

Ингулец — Днепр-1 14:00

Ворскла — Рух 17:00

* — в случае выхода Шахтера в финал Лиги Европы матч будет перенесен.

Напомним, что УПЛ объявила обновленнный календарь первого круга, назвав дебютных соперников новичков.