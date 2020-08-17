Украина

Руслан Ротань определился со списком игроков, которые будут готовиться к молодежному чемпионату Европы.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился с заявкой игроков, которые присоединятся к команде на ближайший сбор и начнут подготовку к выездным матчам против Дании и Финляндии в квалификационном раунде чемпионата Европы-2021.

В данный список попали 24 футболиста, а ближайший сбор подопечных Руслана Ротаня запланирован на 28 августа.

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Ефим Конопля (Десна), Данил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все — Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все — Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба — Днепр-1), Максим Лунев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все — Мариуполь), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба — Шахтер).

Нападающие: Эрик Шуранов (Нюрнберг, Германия), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, матч молодежной сборной Украины против Дании запланирован на 4 сентября, а встреча против Финляндии состоится 8 сентября. После четырех туров наша команда занимает четвертое место в группе 8, набрав три очка.