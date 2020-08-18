Украина

Динамо и Шахтер проведут встречу на НСК Олимпийском.

Поединок за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо впервые в истории состоится в Киеве, сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, матч за трофей начнется 25-го августа на НСК Олимпийском, а старт встречи запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что это будет уже 17-й по счету розыгрыш Суперкубка Украины. Кроме того, номинальным хозяином встречи будет Шахтер.

В этом году официальным спонсором матча стала ТМ Waissburg. Официальным мячом в девятый раз будет Select. Трансляцию поединка обеспечит официальный вещатель Суперкубка ТРК Украина и ТК Футбол 1/2/3.