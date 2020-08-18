Украина

Болельщики киевлян продолжают бороться с руководством клуба.

Ультрас Динамо WBC выступили с заявлением, в котором поведали о дальнейшей борьбе болельщиков против руководства клуба и их решения пригласить на тренерский пост Мирчу Луческу.

"Мы обращаемся к каждому, кто посещает фанатские сектора Динамо и тем, кто хочет перемен в клубе и не устраивает пренебрежение интересами болельщиков. Уже в пятницу Динамо сыграет первый матч в чемпионате Украины. Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им совершенно безразличны болельщики.

Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17.00, за три дня до игры отсутствует какая-либо информация о билетах и ​​вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация о товарищеских матчах в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций.

Разве так выглядит здоровая коммуникация клуба со своими поклонниками? Исходя из этого, внимательно просим ознакомиться со следующими пунктами:

1. Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать до какого состояния Суркисы довели Динамо.

2. В новом сезоне абонементов на фанатские сектора не будет. В них банально нет смысла, учитывая непонятную ситуацию с допуском зрителей на стадионы.

3. Наши сектора на НСК Олимпийский (41-43) и стадионе Динамо (20-21) остаются неизменными. Это наш дом. Ищите билеты в кассах и покупайте самой дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует Динамо. Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством.

5. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине Динамо), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе.

6. Будьте бдительны. Братья Суркисы уже не раз нанимали титушок для собственных целей и разного рода физических противостояний с фанатами. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание на то, кто стоит рядом с вами», – сказано в обращении ультрас", — написали ультрас в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо впервые состоится в Киеве.