Украина

Киевляне внесли заявку на следующий чемпионат Украины.

Динамо огласило заявку на сезон-2020/21 в украинской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт клуба.

Киевляне включили в список 71 футболиста, однако в любой моменты они могут дозаявить других игроков.

В заявке присутствуют вернувшиеся из аренды Александр Тымчик, Богдан Леднев, Жерсон Родригес, Владислав Супряга и Сергей Булеца.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук *, Руслан Нещерет *, Денис Игнатенко *, Богдан Исаченко *, Валентин Моргун *, Иларион Тугай *, Артем Фастов *

Защитники: Денис Попов *, Артем Шабанов, Виталий Миколенко *, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Богдан Белошевский *, Илья Забарный *, Александр Сирота *, Кристиан Биловар *, Антон Боль *, Константин Вивчаренко *, Максим Дячук *, Денис Кузык *, Данил Мащенко *, Евгений Опанасенко *, Данил Скорко *, Даниил Хондак *

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца *, Виктор Близниченко *, Роман Бодня *, Владимир Бражко *, Артур Ващишин *, Владислав Велетень *, Назар Волошин *, Викентий Волошин *, Дилан Вуанту *, Дмитрий Ефименко *, Жозе Мартин Рибейру *, Никита Исадченко *, Вадим Мащенко *, Николай Михайленко *, Ярослав Надольский *, Илья Скрипник *, Юрий Тлумак *, Артем Хацкевич *, Антон Царенко *, Артем Шулянский *, Александр Яцик *

Нападающие: Фран Соль, Георгий Цитаишвили *, Назарий Русин, Евгений Исаенко *, Ибрагим Каргбо *, Владислав Супряга *, Владислав Ванат *, Игорь Горбач *, Навин Малыш *, Кирилл Попов *, Даниил Сухоручко *

Футболисты с пометкой * заявлены по списку Б.

Ранее сообщалось, что Динамо завершает подготовку к новому сезону УПЛ.

В стартовом туре "бело-синие" проведут выездную встречу с Олимпиком, которая запланирована на 21 августа.