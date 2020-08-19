Украина

Хавбек продолжит выступать в УПЛ.

Официальный сайт Александрии сообщает, что полузащитник Максим Третьяков подписал полноценный контракт с клубом.

Отмечается, что хавбек заключил договор на два года. Напомним, прошлый сезон Третьяков выступал в Александрии на правах аренды, а его контракт принадлежал словацкому ДАК 1904.

"Я долго ждал этого момента, поэтому очень счастлив. Хотел вернуться в Александрию, хотел подписать полноценный контракт с клубом. Наконец это произошло. Впереди много работы, но я готов работать ради хороших результатов. Надеюсь, мои навыки помогут команде достигать новых побед", — сказал Третьяков официальному сайту клуба.

Ранее главный тренер команды Владимир Шаран заявил, что клуб намерен найти нового защитника.