Украина

Дончане вскоре сыграют против Колоса.

Шахтер начал подготовку к поединку первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги против Колоса, сообщает официальный сайт дончан.

Первое занятие прошло с прицелом на восстановление. Футболисты, участвовавшие в полуфинальном матче Лиги Европы с Интером, занимались в общей группе 45 минут. Остальные дополнительно отработали игровые взаимосвязи в двусторонках.

Напомним, поединок 1-го тура УПЛ сезона-2020/21 состоится 21 августа на НСК Олимпийский в Киеве. Начало в 19:00.

Ранее сообщалось, что полузащитник команды Евгений Коноплянка сменил игровой номер.