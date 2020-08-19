Украина 19 августа 2020, 21:27 Коноплянка сменил номер в Шахтере Украинский полузащитник в новом сезоне уже не будет прежним. Евгений Коноплянка, фото Шахтер 19 августа 2020, 21:27 Евгений Коноплянка поменял номер на футболке в составе Шахтера с 15-го на 70-й, сообщает официальный Instagram-аккаунт "горняков". Посмотреть эту публикацию в Instagram ⚒ Наш новий номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ ⚒ Our new number 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ ⚒ Наш новый номер 7️⃣0️⃣ @konoplyanka.official 🧡 ⠀ #Коноплянка #Konoplyanka #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #newseason #новыйсезон #Львів #Lviv #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 19 Авг 2020 в 10:56 PDT Коноплянка в прошлом сезоне провел 30 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Минувший сезон для полузащитника также не остался без новшеств — он впервые в карьере выиграл УПЛ. Люди Евгений Коноплянка Команды Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте