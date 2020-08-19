Украина

Украинский полузащитник в новом сезоне уже не будет прежним.

Евгений Коноплянка поменял номер на футболке в составе Шахтера с 15-го на 70-й, сообщает официальный Instagram-аккаунт "горняков".



Коноплянка в прошлом сезоне провел 30 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Минувший сезон для полузащитника также не остался без новшеств — он впервые в карьере выиграл УПЛ.