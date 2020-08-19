Украина

Молодой игрок высказал мнение о тренировках под руководством специалиста.

Защитник Динамо Константин Овчаренко прокомментировал свои дебютные тренировки с первой командой.

"Очень интересно тренироваться с первой командой. Спасибо большое тренеру, что доверяет. Надеюсь, показать себя с хорошей стороны".

"Луческу? У каждого своя философия. У него свой подход, очень интересные тренировки. Стиль игры похож на Барселону. Просит владеть мячом, контролировать ход игры, доминировать над соперником".

"Меня пробовали на родной позиции левого защитника, но я могу играть и центрального. Мне без разницы, где играть. У каждой позиции свои требования. Играть вперед, смотреть вперед. Смотреть назад лишь в крайнем случае", — сказал Овчаренко YouTube-каналу Динамо.

Ранее стал известен список игроков, которые не попали в заявку команды на новый сезон УПЛ.