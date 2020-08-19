Игроки не входят в планы киевлян на сезон.
Денис Гармаш, ФК Динамо
19 августа 2020, 14:54
Динамо опубликовало заявку команды перед стартом сезона в украинской Премьер-лиге, в которую вошел 71 футболист.
В заявке киевляне не оказалось полузащитника Дениса Гармаша, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды в турецком Ризеспоре. Также не нашлось места в списке нападающему Бенито и полузащитнику Мохаммеду Кадири, который вскоре может вернуться в тульский Арсенал.
Вне заявки оказался и нападающий Артем Беседин, продолжающий отбывать дисквалификацию за употребление допинга.
Ранее сообщалось, что полузащитник Жерсон Родригес может перейти в турецкий клуб Адана Демирспор.
Динамо стартует в новом сезоне выездным матчем с Олимпиком, который запланирован на 21 августа.