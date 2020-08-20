Украина

Защитник дончан — о грядущем старте турниров.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов в эфире Shakhtar News рассказал о старте нового чемпионата и задачах команды на сезон.

"Была длительная пауза в связи с карантином. Думаю, все команды сейчас в одинаковых условиях находятся. У нас каждый футболист – это большой профессионал, поэтому будет отдаваться на поле и в тренировках на сто процентов".

"У нас новый этап, можно сказать. Задачи самые высокие, как и всегда – это завоевание всех трофеев, в которых мы участвуем. Так что будем подходить уже в полной готовности к матчу с Колосом", — отметил Кривцов.

Ранее Шахтер огласил окончательную заявку перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги.