Украина

Луганчане внесли изменения в состав.

Официальный сайт Зари сообщает, что клуб подал заявку на сезон-2020/21 в украинской Премьер-лиги.

Отмечается, что луганчане дозаявили целый ряд новых футболистов, среди которых Егор Назарина, Денис Фаворов, Жуниньо, Денис Янаков и Максим Гречкин.

Кроме того, некоторые футболисты оказались вне окончательного списка "бело-черных" — Заури Махарадзе, Сергей Майборода и Максим Казаков.

Ранее сообщалось, что Заря получила разрешение от УЕФА на участие в следующем сезоне Лиги Европы.