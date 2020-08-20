Луганчане внесли изменения в состав.
Игроки Зари, фото Заря
20 августа 2020, 15:18
Официальный сайт Зари сообщает, что клуб подал заявку на сезон-2020/21 в украинской Премьер-лиги.
Отмечается, что луганчане дозаявили целый ряд новых футболистов, среди которых Егор Назарина, Денис Фаворов, Жуниньо, Денис Янаков и Максим Гречкин.
Кроме того, некоторые футболисты оказались вне окончательного списка "бело-черных" — Заури Махарадзе, Сергей Майборода и Максим Казаков.
Ранее сообщалось, что Заря получила разрешение от УЕФА на участие в следующем сезоне Лиги Европы.