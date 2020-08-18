Лига Европы

УЕФА подтвердил участие луганского клуба к еврокубковом турнире.

Заря допущена к участию в групповом турнире Лиге Европы, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Луганский клуб получил традиционный документ от УЕФА, который подтверждает его участие в Лиги Европы. В ближайшее время европейский футбольный союз намерен провести инспекцию стадиона Славутич-Арена.

В минувшем сезоне Заря финишировала на третьей строчке в турнирной таблице УПЛ, гарантировав прямое попадание в групповой этап.

Ранее гендиректор Станислав Оганов опроверг слухи о расставании с главным тренером Виктором Скрипником.