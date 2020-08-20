Украина

Украинец пошел на финансовые потери ради возвращения в киевское Динамо.

Динамо объявило о подписании контракта с нападающий Артемом Кравцом. Украинский форвард дал первое интервью в качестве игрока киевского клуба, в котором поделился эмоциями от возвращения в свою новую команду.

"Наверное, в первую очередь, мне стало легче, что это закончилось и воплотилось в жизнь. Конечно, я очень рад. Узнал буквально несколько дней назад об интересе со стороны моего родного клуба. Безумно рад, что могу вернуться и принести пользу своему, говоря от души, любимому клубу всей моей жизни".

"В первую очередь я возвращаюсь помочь родному клубу вернуть те заслуги и достижения, которые были, когда я еще играл за эту команду. Для меня самое важное, чтобы Динамо Киев стало чемпионом Украины, попало в групповой раунд Лиги чемпионов, добилось успехов и побед. Мои индивидуальные заслуги уходят на второй план. В первую очередь — командный результат. Я, конечно же, хочу добиваться личных наград, но это никогда для меня не играло огромную роль".

"Хотелось бы конечно, чтобы Динамо добивалось высот и в еврокубках. Это тоже очень важно. Европейское имя киевского Динамо уважают в Европе и во всем мире, так что следует поддерживать европейские традиции команды на высоком уровне. Это тоже одна из целей".

"С Мистером у меня не было разговора. Но я задал вопрос, заинтересован ли он в моем переходе. На всех уровнях сказали, что заинтересован. Невозможно, чтобы футболист переходил без согласия главного тренера. Я жду не дождусь сотрудничества с этим по истине очень хорошим специалистом".

"Я не был свободным агентом, когда Динамо ко мне обратилось. У меня еще был год контракта. Поэтому, это просто была моя инициатива. Динамо Киев — это мой родной клуб. Мы быстро обо всем договорились. В принципе, я практически не спорил с руководством турецкого клуба. Я согласился на их условия, чтобы побыстрее вернуться в Динамо".

"Да, я пошел на финансовые потери. Я ничего не скрываю, только не имею права называть цифры. Не думаю, что в этом мире все измеряется финансами. Я был рад, когда это все закончилось. Радость моей супруги — это для меня было намного важнее", — приводит слова Кравца официальный сайт Динамо.

Стоит отметить, что Кравец является воспитанником Динамо. Всего в футболке киевского клуба он провел 105 поединков, в которых он забил 33 мяча. В прошлом сезоне за Кайсериспор на счету Артема Кравца 22 матча во всех турнирах и 9 взятий ворот.