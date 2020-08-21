Хавбек останется в команде еще на один сезон.
Сергей Кравченко, СК Днепр-1
21 августа 2020, 00:05
Полузащитник Сергей Кравченко продлил соглашение с Днепром-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Опытный хавбек поставил подпись под годичным соглашением с днепрянами.
Кравченко выступает в составе Днепра-1 с 2017 года. В минувшем сезоне 37-летний хавбек провел 25 поединков в футболке "черно-желтых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 выставил на трансфер защитника Максима Лопыренка.