Полузащитник Сергей Кравченко продлил соглашение с Днепром-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Опытный хавбек поставил подпись под годичным соглашением с днепрянами.

Кравченко выступает в составе Днепра-1 с 2017 года. В минувшем сезоне 37-летний хавбек провел 25 поединков в футболке "черно-желтых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 выставил на трансфер защитника Максима Лопыренка.