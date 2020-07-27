Украина

Днепряне расстались с двумя опытными исполнителями.

Днепр-1 решил не продлевать контракты с защитником Папа Гуйе и хавбеком Алексеем Чичиковым, сообщил официальный сайт днепрян. Таким образом, они покинули клуб в роли свободных агентов.

Папа Гуйе присоединился к Днепру-1 летом 2019 года. Он провел 13 матчей за команду в Премьер-лиге и еще одну игру в Кубке Украины.

32-летний Чичиков играл за днепрян с лета 2018 года. Он провел 55 матчей в составе команды Дмитрия Михайленко во всех турнирах и отметился 13 голами.

Днепр-1 выиграл Трофей Престижа в УПЛ, став первым во второй шестерке. Однако в плей-офф за Лигу Европы команда в полуфинале уступила Колосу (1:4).