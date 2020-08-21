Украина

Израильский нападающий продолжит карьеру в другом месте.

Карпаты посредством официального сайта объявили о расставании с израильским форвардом Гишамом Лейоусом.

Гишам провел в Карпатах один год. За это время он сыграл в девяти матчах за "зелено-белых", но результативными действиями не отличался.

Ранее клуб покинули Олег Кудрик, Геннадий Пасич и Владимир Танчик.

Карпаты не смогли доиграть сезон в Премьер-лиге из-за финансовых проблем. По информации "Центра новин", следующий сезон команда начнет во Второй лиге.