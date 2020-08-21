Украина

Черниговский клуб сохранил еще двух футболистов.

Десна в своем официальном Telegram-канале объявила о продлении контрактов с защитником Максимом Имерековым и полузащитником Евгением Беличем.

О сроках и финансовых деталях новых соглашений пресс-служба черниговского клуба не сообщает.

29-летний Максим Имереков в прошлом сезоне провел за Десну 26 поединков во всех турнирах, в которых он забил 2 гола.

19-летний Евгений Белич в минувшей кампании за первую команду Десны не выступал, однако защищал цвета молодежного состава черниговского клуба.

Напомним, ранее Десна объявила о продлении контрактов с защитником Андреем Гитченко и голкипером Евгением Пастом.