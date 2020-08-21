Киевляне отправили в ворота соперника четыре мяча.
фото Динамо
21 августа 2020, 18:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Олимпик — Динамо 1:4
Голы: Политыло, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87
Олимпик: Кичак — Зотько, Снурницын (Неплях, 80), Лебеденко — Пасич (Кириленко, 80), Тейшейра, Политыло, Романовский (Кравчук, 74), Чогадзе (Лукьянчук, 66) — Завийский — Шахаб (Баланюк, 66)
Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук, Буяльский — Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Де Пена (Цыганков, 75) — Супряга (Дуэлунд, 84)
Предупреждение: Де Пена