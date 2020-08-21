Новый сезон в украинской Премьер-лиге стартовал поединком первого тура между донецким Олимпиком и киевским Динамо.

Представляем вашему вниманию видео видео голов и лучших моментов данного матча.

Олимпик — Динамо. 0:1. Гол Виталия Буяльского на 8-й минуте:

Олимпик — Динамо. 0:2. Автогол Тараса Завийского на 15-й минуте:

Олимпик — Динамо. 1:2. Гол Сергея Политыло на 23-й минуте:

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Напомним, что следить за событиями матча Олимпик — Динамо вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. 