Украина

Главный тренер Олимпика — о матче против Динамо (1:3).

В первом туре украинской Премьер-лиги Олимпик проиграл Динамо. Комментарий по игре дал наставник "олимпийцев" Игорь Климовский.

"Очень много пропускаем. Уже на пятой минуте нам забивают гол, затем сразу второй… После того как мы сократили разрыв в счете, игра преобразилась. Мы начали контролировать мяч, создавать моменты…

В перерыве мы с ребятами разобрали ситуации, где мы действовали неправильно и вторую половину встречи тоже начали неплохо, но третий гол, увы, нас надломил. Мы опустили руки. А четвертое взятие ворот от соперника нас добило. У нас есть травмированные ребята. Сегодня не мог помочь нам капитан команды.

Трехнедельный перерыв в чемпионате, который предстоит, безусловно, пойдет нам на пользу. Мы ждем приезда нескольких футболистов, которые должны нас усилить. В основном это иностранцы. Вингер, нападающий, опорный полузащитник. Надо добавлять, чтобы быть более конкурентоспособными", — приводит слова Климовского официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Олимпик.