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Главный тренер Шахтера — о матче против Колоса.

Шахтер противостоял Колосу в первом туре украинской Премьер-лиги. Подопечные Луиша Каштру сумели одолеть клуб из Ковалевки. Комментарий по игре дал португальский специалист.

Об отсутствии ротации:

"У нас не будет большого количества матчей. Календарь не такой плотный. Впереди игра с Динамо – и мы останавливаемся. Поняли, что нужно придать уверенности команде. Кроме физической, технической и тактической составляющих меня также заставляет переживать психологическая. Было очень важно добавить уверенности всем ребятам, которые играли в полуфинале, и мы выпустили их с абсолютно чистой совестью, понимая, что еще есть время до следующего матча".

О том, что сезон без паузы:

"Да, очень сложно. Конечно, это не хорошо для нас, совершенно не было времени для отдыха. После полуфинала отдохнули один день, а уже через два играем в следующем сезоне. Странно, но это новое время. Прекрасно понимаем, что сейчас так нужно. И если так, то мы находимся здесь, продолжаем работать, мы – профессионалы. Знаем, что иногда жизнь не дает нам того, что мы хотим, не дает должного отдыха. Очень важно подходить к матчам с такими же амбициями и отдачей, как мы это делали в прошлом сезоне".

О возможности дать отдых лидерам перед Суперкубком Украины:

"Отдых перед Суперкубком? Послушайте, если бы мы были в Англии, наверное, умерли бы, нет? Будь мы в более сложных чемпионатах, наверное, было бы ужасно. Игроки готовы, и они сегодня хорошо себя показали. Как я уже сказал, после полуфинала психологическая составляющая заставляла меня переживать. Это было ненормальное для нас поражение. Ребята хорошо себя показали, создавали моменты, добились победы 3:1. Мы ошиблись? Нет, не ошиблись. Вратарь соперника отразил два отличных пенальти. Наша команда хорошо себя показала. Зачем отдыхать? Сейчас мы немного отдохнем и подготовимся к Динамо".

О незабитых пенальти:

"Вратарь очень хорошо себя проявил и сделал два великолепных сейва: на пенальти как Тайсона, так и Марлоса. Отличный голкипер. Трудный соперник. Прекрасно помню, что в двух последних матчах с Колосом мы победили со счетом 1:0 и 2:0, причем второй мяч нам удалось забить только на 90+4-й минуте. Очень сложная, хорошо организованная команда, которая смогла пробиться в Лигу Европы. Поэтому мы знали, что предстоит тяжелый матч. Было очень важно пройти через это с качественной игрой, что мы и сделали. Поздравляю своих игроков".

О том, что Шахтер теперь будет играть в Киеве:

"Кстати, воспользуюсь возможностью, чтобы поздравить администрацию, господина президента с тем, что смогли договориться о том, что мы сейчас можем играть в Киеве. Действительно было очень много перелетов в течение прошлого сезона. Все эти часы в сумме можно поменять на отдых и подготовку. У нас и так очень перенасыщенный сезон: Кубок, Лига чемпионов, чемпионат. Закончился прошлый сезон – через несколько дней начался новый. Это позволит больше отдыхать. Поэтому для нас, конечно, это решающий фактор, чтобы быть более подготовленными".

О Трубине:

"Все ребята, находящиеся в расположении Шахтера, готовы выходить на поле и играть, когда тренер понимает, что они должны играть. Это то, что сделал Трубин. Я дал ему возможность, он хорошо себя показал. Поздравляю команду с сегодняшним матчем", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Колос.