Украина

Львовский клуб оформил подписание второго новичка этим летом.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о заключении сделки с защитником Максом Челичем на правах свободного агента.

24-летний хорват подписал с новым клубом контракт, который будет рассчитан на следующие три сезона, и будет выступать под 6-м номером.

Последним клубом Макса Челича была ХНК Горица, за которую он в прошлом сезоне провел 9 поединков и заработал 3 предупреждения.

Стоит отметить, что переход Челича стал вторым для команды Георгия Цецадзе в летнее трансферное окно. Ранее Львов подписал эстонского хавбека Микеля Айнсалу.