Украина

Защитник "горняков" дал комментарий после игры с Колосом.

Шахтер начал новый сезон победой в поединке против Колоса. "Горняки" пробивали три пенальти, реализовать из которых смогли лишь один. Бондарь считает, что все одиннадцатиметровые были назначены верно.

"Всегда приятно выходить в футболке родного клуба и защищать цвета своей команды. И вдвойне приятно выигрывать в первом матче сезона. Думаю, мы победили заслуженно. Хоть арбитр и поставил сегодня три пенальти, но все они, очевидно, были. Поэтому нечего даже обсуждать судейство. Так что поздравляю всех с хорошей игрой и с победой!



Прежде всего, живем в ожидании Суперкубка. Хочется уже вернуть его, скажем так, "домой", ведь в прошлом году нам не удалось его выиграть. И, конечно, с нетерпением ждем поездки в сборную. Хочется показать, что это не просто был вызов. Будем доказывать, играть и стараться делать все возможное, чтобы попадать в состав и национальной сборной", — приводит слова Бондаря официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Колос.