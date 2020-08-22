Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют черниговская Десна и луганская Заря.

Футбольная судьба и календарь нового сезона Украинской Премьер-лиги уже в первом туре свели черниговскую Десну и луганскую Зарю — двух оппонентов в борьбе за итоговую вторую строчку прошлого футбольного года. При этом, в межсезонье состоялся неожиданный переход уже экс-капитана "северян" Дениса Фаворова под руководство Виктора Скрипника. И уже в предстоящем матче защитнику предстоит не только дебютировать за "мужиков", но и впервые сыграть в официальном матче за Зарю.

Кроме того, у луганчан можно наблюдать несколько новых фамилий на фоне исходящих трансферов. Абу Ханна будет компенсировать уход Чеберко в центре защиты, а левый фланг обороны закроет Максим Гречкин. Не стоит упускать из виду также и дебют за Зарю вернувшегося из европейского турне Егора Назарины.

Десна: Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря — Конопля, Калитвинцев, Домбровский, Мостовой — Тотовицкий — Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлебас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будковский.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин — Назарина — Кочергин, Юрченко, Хомченовский — Кабаев, Громов.

Запасные: Мацапура, Пиддубный, Жуниньо, Чайковский, Цыганикс, Лунев, Янаков, Белоцерковец, Перович.



Матч Десна — Заря начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.