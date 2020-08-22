Украина

Экипировка выполнена в традиционных клубных цветах.

В ближайшем сезоне Ингулец продолжит играть в желто-красной форме, сообщила пресс-служба клуба. Это цвета футбольного клуба и села Петрово.

"Красная кокетка выделяет плечевой пояс спортсмена и делает его образ еще более атлетичным. Белые тонкие горизонтальные полоски символизируют реку Ингулец. Они градиентом сходят на "нет" в нижней части футболки и повторяются на красных гетрах", — говорится в объяснении петровцев.

Все нанесения выполнены красным цветом.

Еще одной новостью Ингульца стало подписание полузащитника Михаила Шишки, последний сезон проведшего в Грузии.

Ингулец 23 августа проведет первый в истории клуба матч в Премьер-лиге. Его соперником станет Днепр-1.