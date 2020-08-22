Украина

Дебютного мяча Дениса Фаворова за луганский клуб явно не было достаточно его новой команде для победы над коллективом Рябоконя (3:1).

Сложно с этим смириться, но чуть более месяца назад вся украинская футбольная общественность наблюдала за ожесточенными схватками за итоговую вторую строчку турнирной таблицы. Черниговская Десна и луганская Заря были ее непосредственными участниками, а их очное противостояние на "Славутич-Арене" в последнем туре (1:1) разбило сердце большому числу фанатов. Удивительно, но новый виток истории УПЛ для этих команд начинался именно с очередного эпизода их личной дуэли, вот только на сей раз действо проходило в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина.

Межсезонье в украинском футболе было предельно коротким. И повезло в этих условиях тем командам-участницам, которым не было необходимости бороться за последнее еврокубковое место или доводить до конца начатое в Первой лиге. Десна и Заря в эти две категории не попадали, ведь заранее обеспечили себя выступление в Лиги Европы УЕФА, хотя луганчане и имели все шансы зайти в квалификацию к главному европейскому клубному трофею.

Но необходимо ли было делать столь резкий подъем коллективу Скрипника, под тренерское кресло которого в эту короткую паузу старались подложить как можно больше посторонних предметов, дабы его расшатать? Заря потеряла ряд ключевых исполнителей, но приобрела экс-капитана Десны Дениса Фаворова, так что не было решительных прогнозов на ожидаемую от "мужиков" игру в начале сезона. Впрочем, этот вопрос актуален был и для коллектива Рябоконя, чьим логичным следующим шагом в развитии должно стать попадание на групповой этап Лиги Европы.

Однако Заря заставила соперника сконцентрироваться исключительно на ходе отчетного поединка. Коллектив Скрипника выступил в уже привычной формации, но в своем составе имел достаточное количество новых имен. Дебютные поединки за луганский клуб провели Денис Фаворов, Егор Назарина и Максим Гречкин. Искать замену пришлось в центр обороны, ведь команду покинул Евгений Чеберко — Абу Ханне пришлось его менять. Вот только немецкого защитника еще в первом тайме "вырубил" своим грубым подкатом Калитвинцев. Для игрока Десны это была всего лишь желтая, а вот Скприпнику пришлось подыскивать замену.

В целом, этот момент так и мог остаться единственным интересным за весь первый тайм, если бы перед самым перерывом Кочергину таки не удалось бы завершить одно из своих сближений на скорости со штрафной точным ударом. Пас на правый фланг чужих владений Владислав отдавал с риском получить повреждение, но и сам уберегся от последствий столкновения с соперником, и еще для Фаворова доставил мяч. Эпично было наблюдать за тем, как Денис расстреливает ворота своих бывших одноклубников на фоне благодарственного плаката в свой адрес от некогда близких фанатов.

Велик соблазн сказать просто — во втором тайме у Зари что-то поломалось, да вот только такая характеристика, хотя и не будет отражать полной картины происходящего, станет достаточно исчерпывающей. Нелепая игра Шевченко и Вернидуба при простреле с правого фланга от Конопли обернулась возникшей у Назарины необходимостью сфолить против Будковского. Такой откровенный привоз был впору для Филиппова, который открыл счет своим голам в этом сезоне ударом с пенальти.

Заря от этого эпизода не смогла уйти на психологическом уровне. Команда раскрылась в ширину, в результате чего постоянно ловила контратаки по флангам, где наиболее активным был Владислав Калитвинцев. Именно его две результативные передачи и стали решающими для итогового успеха команды Рябоконя. У Будковского и Тамма не возникли проблемы с реализацией. Замены Скрипнику не помогли, темп до конца матча так и не поднялся. Луганчане уступили уже в первом матче нового сезона, что вызывает определенные вопросы, но впереди есть три недели паузы на изменение подходов к делу.

Во втором туре Украинской Премьер-лиги, который пройдет после паузы на матчи сборных, черниговская Десна сыграет в гостях у киевского Динамо, а луганской Заре предстоит встреча в Запорожье с Мариуполем.— Заря 3:1Филиппов, 57 (пен.), Тамм, 63, Будковский, 73 — Фаворов, 43Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря — Конопля, Калитвинцев (Картушов, 88), Домбровский (Ермаков, 90+3), Мостовой — Тотовицкий (Будковский, 46) — Филиппов (Мудрик, 87).Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Пиддубный, 35), Гречкин (Жуниньо, 79) — Назарина — Юрченко (Перович, 80), Кочергин, Хомченовский — Кабаев (Янаков, 80), Громов (Лунев, 63).Предупреждения: Калитвинцев, Будковский, Мостовой — Гречкин, Кочергин.