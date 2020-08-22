Ранее клуб из Петрово презентовал домашний комплект экипировки.
фото фк ингулец
22 августа 2020, 20:44
В этом сезоне в выездной форме Ингульца будет преобладать черный цвет на футболках, а шорты будут желтого цвета.
"С черным цветом прекрасно сочетаются и главные оттенки команды – красный и желтый, еще лучшее выделяя эмблему на груди. Нанесения выполнены желтым, а декор в виде горизонтальных полос на футболках повторяется также на гетрах", — комментирует форму пресс-служба Ингульца.
Ранее клуб из Петрово представил красно-желтую домашнюю форму на текущий сезон.
Ингулец 23 августа проведет первый в истории клуба матч в Премьер-лиге. Его соперником станет Днепр-1.