Вашему вниманию обзор поединка первого тура украинской Премьер-лиги.
Фото: ФК Александрия
22 августа 2020, 21:58
Александрия без особых сложностей в первом туре чемпионата Украины разобралась с Мариуполем. Точку в игре поставил Безбородько, отличившись в компенсированное арбитром времени к матчу.
Обзор матча:
Александрия — Мариуполь 4:1
Голы: Шастал, 45, Гордиенко 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 — Кулаков, 82
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко — Банада (Довгий, 78), Гречишкин, Ковалец (Грицук, 90) — Лучкевич (Задерака, 67), Шастал (Безбородько, 66), Мышенко (Устименко, 79).
Мариуполь: Гальчук — Тищенко (Муравский, 65), Сагуткин, Быков, Стасюк — Игнатенко (Петерман, 87) — Кащук, Мишнев, Топалов — Бондаренко (Чех, 59) — Кулаков (Библик, 88).
Предупреждения: Пашаев — Кащук, Тищенко, Быков, Топалов, Игнатенко, Сагуткин, Мишнев