Украина

Защитник Шахтера прокомментировал матч первого тура Премьер-лиги против ковалевского Колоса.

Шахтер реализовал лишь третий назначенный в ворота Колоса пенальти. До гола Алана Патрика не забили Тайсон и Марлос.

"Это лотерея. Просто нам меньше повезло именно в исполнении 11-метровых, плюс хорошо сыграл вратарь соперника. Ни о какой расслабленности речи не идет. Тем более это первый тур чемпионата, нам нужна была победа, чтобы начать хорошо и продолжить. В принципе, мы все это сделали", — цитирует Кривцова официальный сайт Шахтера.

"Будем ли теперь больше отрабатывать пенальти? Нет, думаю это случайность и единичный момент".

Как и Николай Матвиенко, Кривцов признает, что команда еще не полностью восстановилась после Лиги Европы – 17 августа "горняки" в полуфинале турнира уступили Интеру 0:5.

" Думаю, физически восстановились процентов на 80. Возможно, не все еще отошли психологически, потому что поражение тяжелое. Ожидали другого результата. Но с каждым днем мы все сильнее и в дальнейших матчах будем это доказывать", — отметил Кривцов.

Следующий матч Шахтер сыграет 25 августа против Динамо в рамках Суперкубка Украины.