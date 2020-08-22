Украина

Главный тренер Мариуполя прокомментировал разгромное поражение в первом туре Премьер-лиги.

Остап Маркевич официально дебютировал в качестве тренера Мариуполя матчем против Александрии. Его команда проиграла 1:4.

"В целом получилась неплохая игра. Интересная для болельщиков. На мой взгляд, 4:1 – немного крупный счет для такой игры. Но я ни в коем случае не хочу искать никаких оправданий. Имеем то, что имеем на сегодняшний момент. Мы работаем и будем продолжать работать в том же направлении. Уверен, мы все наладим. У нас молодая команда с интересными перспективными футболистами. У них очень хорошее будущее. Но для этого и им, и нам надо очень много работать", — цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

"Александрия много лет играет этим составом. Команда считается опытным бойцом в Премьер-лиге. Это, конечно, сыграло свою роль и стало тем фактором, который повлиял на игру".

"У нас молодые ребята. С ними интересно работать мне как тренеру, так и моему тренерскому штабу. Безусловно, фактор психологии у них должен быть на соответствующем уровне для того, чтобы выдерживать такое сильное испытание как Премьер-лига".

Ранее Остап Маркевич отметил, что главная цель Мариуполя – радовать болельщиков хорошей игрой.