Украина

О турнирных задачах новый главный тренер азовцев говорить не стал.

Новоназначенный тренер Мариуполя Остап Маркевич, рассуждая о задачах команды на грядущий сезон, избежал конкретики.

"Задача у Мариуполя одна – радовать болельщиков хорошей игрой. И, конечно, добывать результат, потому что без этого в спорте никуда", — цитирует Маркевича-младшего официальный сайт клуба.

"Какой футбол я исповедую? Не хочу бежать впереди паровоза. Думаю, когда придет время, болельщики увидят все сами в официальных матчах. Думаю, это будет позитивно-оптимистический футбол".

[Читайте также] Санин: Видение Маркевича совпало с нашей концепцией развития

Мариуполь этим летом покинули пять игроков. Клуб ведет работу над подписанием новичков. Сейчас в команде на просмотре находится африканский игрок, но решение по нему еще не принято.

Также Маркевич признался, что 8 августа Мариуполь проведет спарринг с одной из местных команд, а 15-го – с Зарей.