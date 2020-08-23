Украина

Глава комитета арбитров остался недоволен судейством Максима Козыряцкого.

В первом туре Премьер-лиги Динамо обыграло Олимпик со счетом 4:1. После матча никто особо не вспоминал о судействе, а вот Лучано Лучи остался не очень доволен его качеством.

"Видел, что никто не комментирует матч Олимпик — Динамо. У меня, как у главы Комитета арбитров, есть много что сказать по этому поединку. Почему? Потому, что нужно смотреть на все аспекты работы", — цитирует Лучи сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче Олимпика и "Динамо – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы смотрим на всё и анализируем всё. По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек. Но известные мегаэксперты об этом ничего не говорят. Почему?"

В игре было показано только два предупреждения. Их получили вратарь Олимпика Артем Кичак и хавбек Динамо Карлос Де Пена.

Следующий матч Динамо проведет против Шахтера в рамках Суперкубка Украины 25 августа.