Украина

Екатерина Монзуль обслуживала четвертьфинальный поединок между Лионом и Баварией.

Лион в четвертьфинале женской Лиги чемпионов обыграл Баварию со счетом 2:1. Этот матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Боковыми судьями также были украинки Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а вот четвертым арбитром была шведка Сара Перссон.

В других четвертьфиналах женской ЛЧ Барселона обыграла Атлетико (1:0), Вольфсбург – Глазго Сити (9:1), а ПСЖ – Арсенал (2:1).

В полуфинале Вольфсбург 25 августа сразится с Барселоной, а на следующий день ПСЖ сыграет против Лиона.