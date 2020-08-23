Екатерина Монзуль обслуживала четвертьфинальный поединок между Лионом и Баварией.
фото УАФ
23 августа 2020, 17:45
Лион в четвертьфинале женской Лиги чемпионов обыграл Баварию со счетом 2:1. Этот матч обслуживала украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.
Боковыми судьями также были украинки Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, а вот четвертым арбитром была шведка Сара Перссон.
В других четвертьфиналах женской ЛЧ Барселона обыграла Атлетико (1:0), Вольфсбург – Глазго Сити (9:1), а ПСЖ – Арсенал (2:1).
В полуфинале Вольфсбург 25 августа сразится с Барселоной, а на следующий день ПСЖ сыграет против Лиона.