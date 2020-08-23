Украина

Хавбек Зари прокомментировал поражение от Десны (1:3).

В первом туре Премьер-лиги Заря проиграла Десне со счетом 1:3, хотя и забила первой. Хавбек команды Владлен Юрченко связывает это с тем, что команда еще не успела сыграться. В это трансферное окно луганчан покинули четверо футболистов.

"У Зари игра атакующая, нужно понимать, кому что делать. На это необходимо время. Понятно, что просто так за короткое время ничего не будет", — рассказал Юрченко в эфире Футбол News.

"Но какая-то перспектива у нас есть. Первый тайм показал, что мы переиграли Десну по всем статьям".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признал заслуженность победы черниговской команды.