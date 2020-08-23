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Главный тренер Зари — о матче против Десны в первом туре УПЛ.

Десна одержала волевую победу над Зарей в первом туре УПЛ. Комментарий по игре дал тренер луганчан Виктор Скрипник.

"Первый тайм можно занести нам в актив: было хорошее движение с мячом и без — забили гол. Стандарты — это конек Десны. Они воспользовались неразберихой. Когда счет 1:2 начинаешь раскрываться, потом стало 1:3. Заслуженная победа Десны.

Хороший первый тайм. За счет него можем развиваться. Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплименты говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение, возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались.



Второй тайм не получился, Десна прибавила. Поражение есть поражение. Травма Абу Ханны – игровой момент, но обидно, когда надо менять игрока уже в первом тайме", — сказал Виктор Скрипник в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Заря.