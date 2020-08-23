Украина

Наставник Днепра-1 высказался о ничьей против Ингульца в первом туре УПЛ (1:1).

Ингулец в своем первом в истории матче в рамках украинской Премьер-лиги разошелся миром с Днепром-1 (1:1). Главный тренер днепровского клуба Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от ничейного результата в стартовом туре нового сезона первенства страны.

"Разумеется, мы недовольны ничьей. Хотели большего, хотели победить. К сожалению, не получилось. Наверное, обвинять надо самих себя и слабую реализацию. Было много моментов во втором тайме, чтобы забить победный гол. Не все идеально было и в построении игры, но, учитывая наши ресурсы на этой стадии чемпионата, мы создали много моментов. Надо быть более сфокусированными в завершении атак".

"Недооценки не было. Мы знали соперника, то, как они играют. Была и хорошая игра вратаря, и, наверное, немного не хватило и везения. Много били из выгодных позиций, из вратарской, с 8-10 метров. Возможно, не хватило хладнокровия. Не надо было сильно бить, нужна была точность. Но все это после игры уже является историей"

"Считаю, Ингульцу все по силам (закрепиться в УПЛ — прим. ред.). Опытная команда со стабильным составом, долгое время играет вместе. Поэтому, мне кажется, у них все получится", — приводит слова Михайленко официальный сайт Днепра-1.

Кроме того, украинский специалист поделился мнением о работе Днепра-1 на трансферном рынке в летнее межсезонье.

"Мы и обновились, и потеряли большое количество игроков. Наша селекционная работа продолжается, будут еще приобретения. Игроки, которых мы подписали — это определенное усиление. Мы стали сильнее, но нуждаемся в более стабильном составе и большей ротации. Ряд позиций мы усилим", — добавил наставник днепровского клуба.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — СК Днепр-1 вы можете на Football.ua.