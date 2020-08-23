Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча чемпионата Украины.

В стартовом туре украинской Премьер-лиги Ворскла принимала на своем поле Рух, для которого этот матч стал первым в высшем дивизионе страны.

Успешно дебютировать в УПЛ у львовской команды не получилось. Подопечные Юрия Максимова отправили в ворота соперника пять мячей, чего оказалось более чем достаточно для победы (5:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла — Рух:

Ворскла — Рух 5:2

Голы: Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43 (в свои ворота), Скляр, 44, Кулач, 49 — Федорчук, 63, Бойчук, 90+1

Ворскла: Резник — Яворский, Альюн, Чеснаков, Сапай (Татарков, 46) — Скляр (Опанасенко, 55), Пуцлин (Челядин, 64) — Пердута (Пешич, 54), Кулач, Кане — Степанюк (Якубу, 64)

Рух: Мысак — Копина, Дуць, Белый, Сакив — Мартынюк, Кухарчук (Федорчук, 46) — Калюжный (Эрнест, 46), Русин, Кухаревич (Оринчак, 57, Мысык, 75) — Синица (Бойчук, 70)

Предупреждения: Чеснаков, Кулач — Дуць, Русин